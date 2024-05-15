استعلم بالاسم حالاً… اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 والتي تضم الآلاف من الفئات الفقيرة والأشد حاجة إلى الدعم، يهدف هذا الإعلان إلى توفير الراتب المقرر لهم وفقا لبرنامج الرعاية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين العراقيين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد،

يمكن تحميل قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 من خلال الموقع المخصص مظلتي، ولذلك يسعى الأشخاص الذين تم تضمين أسماؤهم في هذه القائمة إلى استلام رواتبهم بأسرع وقت ممكن لتحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

من المقرر أن تُعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قريبا عن كشوف أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، حيث تعتبر هذه الوزارة المسؤولة الرئيسية والمشرفة على تنفيذ هذا البرنامج الذي يستفيد منه أكثر من 200 ألف أسرة عراقية تعاني من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.

رابط تحميل كشوفات الوجبة السابعة

عندما تعتمد رسميا هذه الكشوف سيتم إصدار بيان رسمي بهذا الشأن بعد ذلك يمكن بسهولة تحميل أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 من خلال القيام بالخطوات التالية: