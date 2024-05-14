كيفية حجز البطاقة الوطنية في عموم محافظات العراق 2024 والشروط المطلوبة

تعتبر البطاقة الوطنية في العراق، من أكثر الوثائق التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في كافة المحافظات العراقية، فضلاً عن أن هذه الخدمة هي من أكثر الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية، تسهيلاً على الجميع في إنهاء إجراءاتهم، وفقًا لمجموعة من الخطوات والشروط التي نكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية حجز البطاقة الوطنية في العراق

تتمثل أهم خطوات القيام بحجز البطاقة الوطنية في دولة العراق، عبر مديرية شئون البطاقة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية في العراق.

بعدها يُرجى إدخال بيانات تسجيل الدخول من اسم مستخدم وكلمة مرور.

القيام بالضغط على زر “الحجز الإلكتروني”.

لتقوم بإدخال البيانات الخاصة بالشخص المتقدم من الاسم والجنسية وكافة المعلومات الشخصية الأخرى.

التأكد من أن المعلومات صحيحة.

ليتم بعدها تحديد الموعد المناسب لاستلام البطاقة.

كتابة رقم الهاتف فيما بعد.

الضغط على زر “تأكيد الحجز”.

ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية في العراق؟

وعن الشروط التي يُرجى وأن تتمثل في كافة الراغبين بحجز البطاقة الوطنية داخل دولة العراق، ما نص على الأتي:-