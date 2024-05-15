“وحش على الطريق”.. سيارة بايك X7 موديل 2024 بمواصفات ومميزات جبارة

تعتبر سيارة بي إم دبليو X7 2024 من فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة ذات الحجم الكبير، والتي تعرف بتصميمها الأنيق جدا والأداء القوي والتقنيات المتطورة، حيث تأتي النسخة الجديدة من هذه السيارة بتحديثات أكثر من مميزة وهي المميزات التي تعزز من مكانتها وتجعل واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي في فئتها على الإطلاق.

مواصفات سيارة بايك X7 موديل 2024

ولقد جاءت مواصفات سيارة بايك X7 موديل 2024، كما هو موضح بالجدول التالي:

الميزة القيمة المحرك محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر أو محرك بنزين تيربو ثماني الأسطوانات سعة 4.4 لتر القوة الحصانية 380 حصانًا أو 530 حصانًا عزم الدوران 520 نيوتن متر أو 750 نيوتن متر ناقل الحركة أوتوماتيكي من 8 سرعات نظام الدفع رباعي التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة 6.9 ثانية أو 4.7 ثانية السرعة القصوى 250 كم/ساعة استهلاك الوقود 9.4 لتر/100 كم أو 11.4 لتر/100 كم الأبعاد الطول 5162 مم، والعرض 2000 مم، والارتفاع 1819 مم قاعدة العجلات 3105 مم الوزن 2255 كجم أو 2300 كجم السعة المقعدية 7 مقاعد السعة التخزينية 490 لترًا (مع طي المقاعد الخلفية) أو 2120 لترًا (مع طي جميع المقاعد)

تصميم سيارة بايك X7 موديل 2024

تتميز بي إم دبليو X7 2024 بتصميمها الخارجي الفخم والأنيق، مع الخطوط الحادة والشبكة الأمامية الكبيرة التي تُضفي عليها مظهرًا قويًا، كما تأتي مع المصابيح الأمامية LED الرفيعة التي تعمل على تعزيز مظهرها العصري.

كما تتمتع بي إم دبليو X7 2024 بمجموعة كبيرة وواسعة من التقنيات المتطورة، بما في ذلك نظام معلومات ترفيهي بشاشة لمس قياس 14.9 بوصة.

نظام تحكم صوتي، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، ونظام ملاحة متطور، ونظام صوت محيطي مكون من 16 مكبر صوت.

كما تأتي السيارة مع العديد من ميزات الأمان والمساعدة للسائق، وذلك مثل نظام التحكم في السرعة التكيفي، ونظام المساعدة في الركن، ونظام الرؤية الليلية.

الأداء في سيارة بايك X7 موديل 2024

تقدم بي إم دبليو X7 2024 أداءً قويًا مع محركها البنزيني تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر الذي ينتج 380 حصانًا أو محركها البنزيني تيربو ثماني الأسطوانات سعة 4.4 لتر الذي ينتج 530 حصانًا وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 6.9 ثانية أو 4.7 ثانية على التوالي.