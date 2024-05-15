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“وحش على الطريق”.. سيارة بايك X7 موديل 2024 بمواصفات ومميزات جبارة

صورة mohamed reda mohamed redaمنذ 3 ساعات
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"وحش على الطريق".. سيارة بايك X7 موديل 2024 بمواصفات ومميزات جبارة
"وحش على الطريق".. سيارة بايك X7 موديل 2024 بمواصفات ومميزات جبارة

تعتبر سيارة بي إم دبليو X7 2024 من فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة ذات الحجم الكبير، والتي تعرف بتصميمها الأنيق جدا والأداء القوي والتقنيات المتطورة، حيث تأتي النسخة الجديدة من هذه السيارة بتحديثات أكثر من مميزة وهي المميزات التي تعزز من مكانتها وتجعل واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي في فئتها على الإطلاق.

مواصفات سيارة بايك X7 موديل 2024

ولقد جاءت مواصفات سيارة بايك X7 موديل 2024، كما هو موضح بالجدول التالي:

الميزةالقيمة
المحركمحرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر أو محرك بنزين تيربو ثماني الأسطوانات سعة 4.4 لتر
القوة الحصانية380 حصانًا أو 530 حصانًا
عزم الدوران520 نيوتن متر أو 750 نيوتن متر
ناقل الحركةأوتوماتيكي من 8 سرعات
نظام الدفعرباعي
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة6.9 ثانية أو 4.7 ثانية
السرعة القصوى250 كم/ساعة
استهلاك الوقود9.4 لتر/100 كم أو 11.4 لتر/100 كم
الأبعادالطول 5162 مم، والعرض 2000 مم، والارتفاع 1819 مم
قاعدة العجلات3105 مم
الوزن2255 كجم أو 2300 كجم
السعة المقعدية7 مقاعد
السعة التخزينية490 لترًا (مع طي المقاعد الخلفية) أو 2120 لترًا (مع طي جميع المقاعد)
"وحش على الطريق".. سيارة بايك X7 موديل 2024 بمواصفات ومميزات جبارة
“وحش على الطريق”.. سيارة بايك X7 موديل 2024 بمواصفات ومميزات جبارة

تصميم سيارة بايك X7 موديل 2024

  • تتميز بي إم دبليو X7 2024 بتصميمها الخارجي الفخم والأنيق، مع الخطوط الحادة والشبكة الأمامية الكبيرة التي تُضفي عليها مظهرًا قويًا، كما تأتي مع المصابيح الأمامية LED الرفيعة التي تعمل على تعزيز مظهرها العصري.
  • كما تتمتع بي إم دبليو X7 2024 بمجموعة كبيرة وواسعة من التقنيات المتطورة، بما في ذلك نظام معلومات ترفيهي بشاشة لمس قياس 14.9 بوصة.
  • نظام تحكم صوتي، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، ونظام ملاحة متطور، ونظام صوت محيطي مكون من 16 مكبر صوت.
  • كما تأتي السيارة مع العديد من ميزات الأمان والمساعدة للسائق، وذلك مثل نظام التحكم في السرعة التكيفي، ونظام المساعدة في الركن، ونظام الرؤية الليلية.

الأداء في سيارة بايك X7 موديل 2024

تقدم بي إم دبليو X7 2024 أداءً قويًا مع محركها البنزيني تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر الذي ينتج 380 حصانًا أو محركها البنزيني تيربو ثماني الأسطوانات سعة 4.4 لتر الذي ينتج 530 حصانًا وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 6.9 ثانية أو 4.7 ثانية على التوالي.

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صورة mohamed reda mohamed redaمنذ 3 ساعات
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