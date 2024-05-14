ظهرت هسه.. استعلام أسماء المقبولين لإكمال الدراسات العليا 2024 في عموم العراق PDF

أعلنت وزارة التربية العراقية عن كيفية استعلام أسماء المقبولين لإكمال الدراسات العليا في عموم العراق 2024، بما في ذلك الدبلوم والدكتوراه عبر موقعها الرسمي، وفي الفقرات التالية سوف نقدم لكم رابط وخطوات الاستعلام عن أسماء الطلاب المقبولين لإكمال الدراسات العليا 2024 في جميع أنحاء العراق، لذا يرجى متابعتنا.

استعلام أسماء المقبولين لإكمال الدراسات العليا

أعلنت الجهات المعنية في العراق عن استعلام أسماء المقبولين في الدراسات العليا والدكتوراه للعام الدراسي القادم، وقد تم اختيار المقبولين بناءً على معدلاتهم العالية والدرجات التي حصلوا عليها، ويمكن الطلاب الذين تم قبولهم تحميل القائمة عبر الموقع الإلكتروني واستكمال إجراءات القبول من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب فتح ملف PDF لرؤية أسماء المقبولين لإكمال الدراسات العليا لعام 2024.

من ثم اختيار المحافظة التابع لها الطالب،

ثم تحميل الأسماء لجهازك المحمول.

أخيرا البحث عن الاسم.

شروط التقديم لإكمال الدراسات العليا

فتحت الحكومة العراقية الفرصة أمام الطلاب والطالبات الذين يرغبون لإكمال الدراسات العليا والحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، من خلال خفض تكاليف الدراسة وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة، وهي كالتالي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم من جنسية عراقية.

يجب أن يكون للطالب شهادة تثبت حسن أخلاقه وتصرفاته.

تقديم وثيقة رسمية من الجامعة التي يدرس فيها الطالب، تحتوي على معلومات حول تخصصه ومستوى دراسته وتاريخ بدء الدراسة.

ينبغي اعتماد شهادة الجامعة من قِبل الحكومة العراقية.

يجب أن تكون نسبة طلاب الدراسات العليا 65٪ ونسبة طلاب الدكتوراه 70٪.

الوثائق المطلوبة للتقديم لإكمال الدراسات العليا

حددت وزارة التربية العراقية مجموعة من الوثائق والمستمسكات الواجب تقديمها للتسجيل لإكمال الدراسات العليا، وهي كما يلي: