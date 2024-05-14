عاجل.. حقيقة تبكير إيداع معاش التقاعد والتأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2024 وزارة الموارد البشرية توضح التفاصيل.. وطريقة الاستعلام عنه

معاش التقاعد والتأمينات الاجتماعية من المعاشات والدعم المادي الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين في المملكة الذين تتوفر فيهم شروط استحقاق المعاش ومنها الوصول الى سن المعاش 60 عام وعدم وجود وظيفة يعمل بها المتقاعد وغيرها من الشروط، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية بتغيير موعد إيداع معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية منذ شهر أبريل الماضي 2024 واليوم سنتعرف على حقيقة التبكير إيداع معاش التقاعد لشهر يونيو في السطور القادمة فتابعونا.

حقيقة تبكير إيداع معاش التقاعد والتأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2024

قد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إيداع معاشات التقاعد للمستفيدين من معاشات التأمينات الاجتماعية في موعد محدد وهو الأول من كل شهر ميلادي حيث يتم إيداع المعاشات في حساب مستحقيها.

حيث يتوافق موعد إيداع معاشات التأمينات الاجتماعية لشهر يونيو 2024 في يوم السبت فهو عطلة رسمية في المملكة، لذلك قد أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية في السعودية على تبكير موعد إيداع معاش التقاعد والتأمينات، وذلك لأن الوزارة قد أكدت على أنه إذا توافق موعد صرف معاشات التقاعد في يوم الجمعة والسبت فإنه يتم تبكير الى أول يوم قبل الاجازة.

ليتم بذلك إيداع معاشات التقاعد والتأمينات لشهر يونيو في يوم الخميس الموافق 30/5/2024، لذلك وجب التنبية على المستفيدين بموعد إيداع معاش التقاعد والتأمينات.

أستعلام معاش التقاعد والتأمينات الاجتماعية شهر يونيو 2024

بعد إعلان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة عن تبكير موعد إيداع معاش التقاعد والتأمينات يمكنك الاستعلام بكل سهولة عن موعد ايداع المعاش لشهر يونيو بالخطوات التالية: