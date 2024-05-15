ياترى وصلت كام ..  اسعار تكييفات بي تك اليوم 15 مايو 2024 خصومات تصل 20%

تعرف على أحدث اسعار تكييفات بي تك اليوم 15 مايو 2024 واطلع على جميع العروض والتخفيضات والخصومات المتاحة على مجموعة واسعة من أنواع أجهزة التكييف باردة وساخنة بمختلف موديلاتها مثل الانفرتر والبلازما والاستاندر والفري ستاند و بريميم بلاس، بدءا من الأجهزة بسعة 1.5 حصان إلى 5 حصان تكييفات في بي تك عام 2024 من بين الأجهزة التي نرغب في تقديم كافة تفاصيلها لكم في هذه السطور، فإذا كنت تبحث عن جهاز جديد متميز وفعال عليك التعرف على اسعار تكييفات بي تك اليوم 15 مايو 2024 والحجز الآن للاستفادة من أفضل العروض والخدمات المجانية.

اسعار تكييفات بي تك اليوم 15 مايو 2024

تكييف سبليت من يونيون اير ارتيفاي بسعة 3 حصان يأتي بوظيفة بارد وساخن باللون الأسود بموديل 024_HR_R410A متوفر بسعر 38,725 جنيه.

تكييف سبليت من كارير بنموذج اوبتي ماكس بقوة 2.25 حصان يتميز بالوظيفة الباردة فقط، ويعتمد على تقنية الانفرتر باللون الأبيض بموديل KHCT18DN متاح بسعر 52,705 جنيه.

تكييف مركزي بتصميم مخفي من فريش بسعة 2.25 حصان يتمتع بوظيفة بارد وساخن ويعمل بمحرك إنفرتر باللون الفضي بموديل 500009255-500009254 متوفر بسعر 73,999 جنيه.

تكييف سبليت من فريش بسعة 1.5 حصان يعمل بوظيفة البرودة فقط، باللون الأبيض متاح بسعر 23,499 جنيه.

تكييف سبليت من يونيون اير ارتفاي بموديل ARTI018HV50NBR-LN-PRO، بسعة 2.25 حصان يأتي بوظيفة بارد وساخن وباللون الأبيض متاح بسعر 30,900 جنيه.

تكييف سبليت من ال جي موديل دوال كول بتقنية الإنفرتر بسعة 2.25 حصان يتميز بالوظيفة الباردة فقط، باللون الأبيض بموديل S4-Q18KL3AD متاح بسعر 44,199 جنيه.

عروض بي تك اليوم