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هسه رابط تنزيل pdf كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي في عموم العراق
هسه رابط تنزيل pdf كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي في عموم العراق
يبحث الكثير عن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي في عموم العراق التي طال انتظارها ولم تعلنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ومن المتوقع ظهورها في الأيام المقبلة بعد مراجعة جميع المتقدمين لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم الطريقة عزيزي القارئ من أجل استخدامها عند إعلان وزارة العمل العراقية ولكن المستفيد سوف يحصل على الدعم في حالة توفير جميع الشروط والأحكام الواجبة.
ما هي شروط وضوابط دعم الرعاية الاجتماعية
المتقدم العراقي لدعم الرعاية الاجتماعية يرغب التعرف على جميع الضمانات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق بكل التفاصيل الحالية:
- يشترط توفير الجنسية العراقية قبل التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية.
- الرجال توفير السن المناسب للحصول على الدعم الذي يتراوح التقديم من عمر 18 إلى 60 عام.
- كما النساء تطلب توفير السن الذي قد يبدأ من 15 حتى 55 عام.
- الدخل الشهري لا يزيد عن الحد المانع لصرف دعم الرعاية الاجتماعية.
- 4 أشخاص في الأسرة على الأقل عند طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.
رابط تنزيل كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
- عليكم التوجه إلى منصة مظلتي في دولة العراق.
- بعد القيام بتسجيل الدخول.
- ثم بعدها الضغط على أيقونة الاستعلام.
- قم بعدها بالضغط على نموذج الطلب وتعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة.
- تسجيل وكتابة الاسم ورقم البطاقة الشخصية العراقية.
- تحديد المحافظة وتحديد الوجبة السابعة في حالة إذا وجدت.
- بعد الضغط على تأكيد تظهر لك النتيجة ويمكن تنزيل جميع أسماء الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.