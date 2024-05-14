هو دا الخبر ولا بلاش.. تبكير صرف مرتبات يونيو بالزيادة الجديدة بسبب السنة المالية “10,000 جاية في السكة”

أكدت وزارة المالية المصرية أنه سوف يتم تبكير صرف مرتبات يونيو خلال السنة المالية الحالية ومن المقرر أن يتم الصرف قبل فترة عيد الاضحى المبارك، حيث أن الكثير من العاملين بقطاعات الدولة يبحثون دائما وبشكل مستمر عن مواعيد صرف المرتبات الخاصة بهم والتي يتم الإعلان عنها من خلال وزارة المالية هذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

تبكير صرف مرتبات يونيو

لقد تم الاعلان عن موعد تبكير صرف مرتبات يونيو، وسوف تكون هذه الفترة من 9 يونيو حتى يوم 15 يونيو، والمرتبات يتم صرفها لجميع العاملين بقطاعات الدولة سواء القطاع الخاص والقطاع الحكومي تزامنا مع فترة الإجازات وإجازة عيد الأضحى المبارك.

يتم صرف المرتبات الخاصة بالعاملين في قطاعات الدولة وذلك في الأماكن التالية :

جميع مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي.

كما يمكن صرف المرتبات من خلال البنوك المتواجدة في محافظات الجمهوريه.

يمكن صرف المرتبات ايضا من منافذ فوري كارت ميزة.

كما يمكن ايضا ان يتم الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

زيادة المرتبات المتوقعة لشهر يونيو

يوجد العديد من الأقوال التي تخص وجود زيادة في المرتبات لشهر يونيو، وبما أنه تم تبكير صرف مرتبات يونيو فإن الزيادة المتوقعة كالاتي: