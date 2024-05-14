“ايه التحديث الخطير دا!!” أجمد تحديث ببجي موبايل 3.2 الجديد (رابط مباشر) واهزمهم بكل قوتك.. محدش لسه جربه

من أكثر الأشياء التي ينتظرها محبي لعبة ببجي الشهيرة هو تحديث ببجي موبايل 3.2 والذي بلا شك سوف يزيد من مزايا اللعبة وقوتها، يعطي مساحة أكبر للاعبين للاستمتاع باللعبة، ويعطي مزيد من الاثارة والتشويق، حيث تعد لعبة ببجي من الألعاب الإلكترونية المشهورة جدا والتي تمتلك قاعدة كبيرة من الجماهير على مستوى العالم، يلعبها الكبير والصغير على حد سواء.

تحديث ببجي موبايل 3.2

ينتظر عدد كبير من محبي لعبة ببجي موعد تحديث ببجي موبايل 3.2، التي تم الإعلان عنه منذ فترة، ويعد هذا النوع من التحديث هو آخر الإصدارات التي تم إطلاقها للعبة ببجي، وقد تم بالفعل طرح التحديث الجديد الخاص بلعبة ببجي 3.2 اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، ويمكن لكافة مستخدمي أجهزة الهواتف الذكية أن يقوموا بتحميل التحديث الجديد دون أدنى مشكلة.

تحميل تحديث لعب ببجي لهواتف الاندرويد

يمكن لأي شخص يحمل هاتف ذكي أن يقوم بتحميل تحديث ببجي موبايل 3.2، حيث يمكن تحميل التحديث لأجهزة الاندرويد من خلال اتباع التالي:

على المستخدم التوجه إلى متجر جوجل بلاي الموجود في جهاز الاندرويد الخاص به، ثم البحث عن لعبة ببجي موبايل.

بعدها سوف يظهر أمامك أيقونة التحديث، قم بالضغط عليها.

في نهاية الأمر بعد تنزيل التحديث بالكامل سوف يتم تثبيته على جهازك.

تحديث ببجي الجديد للأجهزة بنظام ios

يمكن لجميع مستخدمي الأجهزة من نوعية ios تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.2، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: