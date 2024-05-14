رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي moss.gov.eg

يشهد محرك البحث “جوجل” زيادة ملحوظة في عمليات البحث من العديد من المواطنين وذوي القدرات الخاصة عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024، وذلك للاطلاع على مزايا هذا الكارت الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي المصرية. ويعد كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين خطوة هامة نحو دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتمكينهم من الحصول على مجموعة من الخدمات والمزايا التي تسهل عليهم حياتهم اليومية.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

حرصاً من وزارة التضامن الاجتماعي على تيسير عملية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت. و يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع وإدخال البيانات المطلوبة للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالكارت، بما في ذلك موعد استلامه ومكان الاستلام وللتأكد من حالة كارت الخدمات المتكاملة، أتاحت الوزارة عدة طرق للاستعلام عن الكارت بكل يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط المخصص.

اختيار قسم “خدمات ذوي الإعاقة”.

اختيار “الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة” ثم كتابة الرقم القومي في المكان المخصص.

الضغط على زر “استعلام”.

ستظهر بعد ذلك جميع التفاصيل المتعلقة بكارت الخدمات المتكاملة من حالة الكارت وموعد استلامه ومكان الاستلام وغيرها من المعلومات الهامة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط التي يجب توفرها في المتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024، وهي كالتالي: