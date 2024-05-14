"فرحي قلب أطفالك بأغاني البيبي" تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أحلى أغاني

تقدم قناة طيور الجنة بيبي الحين أفضل الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية كل يوم للأطفال الصغيرة حيث تقدم لهم الأغاني التي يبحثون عنها كل يوم ومن أهم تلك الأغاني هي أغاني البيبي الصغير مع توفير لهم أغاني وأناشيد دينية تعمل على أسعاد الأطفال الصغيرة طول الوقت لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي للأطفال على الأقمار الصناعية المتاحة.

ما هي مميزات قناة طيور الجنة بيبي للأطفال

تقدم قناة طيور الجنة بيبي أفضل الأغاني والأناشيد كل يوم على مدار 24 ساعة كذلك تقدم أناشيد دينية تعمل على تعليم الأطفال الأخلاق الحميدة والقيام الدينية كذلك يمكن مشاهدة قناة طيور الجنة بيبي بدون انقطاع لأنها قناة غير مشفرة بل مجانية للجميع كما هناك الكثير من محبي تلك القناة لذلك وفرت لهم تردد على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات من أجل مشاهدة ومتابعة جميع الأغاني التي يحبها الأطفال في تلك الفترة الزمنية.

ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر نايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من القنوات التي لها تأثير على الأطفال بسبب محبة الأطفال لتلك القناة الفضائية المخصصة لعرض أغاني وأناشيد مسلية وتعليمية للأطفال لذلك سوف نوضح للجميع التردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

كذلك عامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ثبت الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات