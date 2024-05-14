WhatsApp يحذر!!.. تحذير هام لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد.. خلي بالك من هاتفك

مع استمرار التحذيرات التي تُعلن عنها تطبيقات المراسلة الفورية، قام خبراء الأمن السيبراني بإطلاق بعض التحذيرات الهامة والعاجلة لجميع مستخدمين هواتف الأيفون والأندرويد، بما يدور ذلك حول عمليات الإحتيال التي تقوم باستهداف تطبيق الدردشة وسحب البيانات الشخصية الخاصة بهم.

عمليات الإحتيال في الواتساب وسرقة المعلومات

وفقًا لموقع “ذا صن” أكد بأن عمليات الإحتيال تبدأ من تلقي مكالمة هاتفية ليُبلغ بأنه من أحد العاملين ضمن مجموعات واتساب، ويرغب في تحديث البيانات الخاصة بالمستخدم، ليبدأ المحتال في شرح عملية النصب بأن يتم إرسال رمز مرور لمرة واحدة إلى المستخدم، ثم الإنضمام إلى مكالمة فيديو موضحًا أنها من قبل القائمين على التطبيق، ومن خلال هذه الخدعة الصغيرة سيتمكن المحتال حينها من التطلع على جميع البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدم، نظرًا لأن الرمز سيُتيح له السيطرة الكاملة على الحساب.

سرقة الأموال عبر تطبيق واتساب بحيلة صغيرة

وأوضح موقع “ذا صن”، أن بعد أن انتهاء هذه الحيلة، يبدأ المحتال في إرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء الخاصين بالضحية لطلب مساعدات مالية في الحال، ومن خلالها سيحصل على مبالغ طائلة في حالة إذا كان المستخدم ذات ثقة لدى الأصدقاء المتواصل معهم المحتال، ليؤكد متحدث واتساب، أن كافة الرسائل الخاصة بالمستخدمين تضمن تشفير كامل ومحمية، ليُشدد هو الأخرى بالمشاركة في الحفاظ على أمان الحسابات الخاصة بكل مستخدم من كل هذه العمليات الإحتيالية.