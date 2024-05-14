رابط تحميل نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 جميع المحافظات العراقية

تشهد المحافظات العراقية حاليًا حالة من الترقب والانتظار لمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسط للعام 2024، التي تعد من أهم الاختبارات في مسيرة الطالب التعليمية، حيث تترتب عليها قرارات هامة تحدد مستقبل الطالب الدراسي وقد أكدت وزارة التربية العراقية أن النتائج ستعلن خلال ايام، مما يزيد من حالة القلق والترقب لدى الطلاب وأولياء أمورهم.

نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق

تكمن أهمية نتائج الثالث المتوسط في كونها تمثل مفتاحًا للالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي، حيث تؤهل الطلاب للدخول إلى مدارس مختلفة مثل الثانوية العامة بشقيها العلمي والأدبي، بالإضافة إلى المدارس المهنية ولعل ما يزيد من أهمية هذه المرحلة كونها تعتبر مرحلة انتقالية فاصلة بين مرحلتين هامتين في حياة الطالب إذ تنقل الطالب من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي الذي يتطلب المزيد من الجد والاجتهاد لتحقيق النجاح المنشود وتوفر وزارة التربية العراقية عدة طرق للاستعلام عن النتائج، مثل موقع الوزارة والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لذلك.

استعلم نتائج الثالث المتوسط

أعلنت وزارة التربية العراقية انتهاء الطلاب من أداء جميع اختباراتهم للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2024، وأنهم في حالة ترقب وانتظار لإعلان النتائج و تمر عملية إعلان النتائج بعدة مراحل دقيقة لضمان حصول كل طالب على حقه ومستحقاته من الدرجات تبدأ بعمليات التصحيح الدقيق لجميع أوراق الامتحانات من قبل مجموعة من المدرسين المتمرسين في مراجعة اختبارات هذه المرحلة الدراسية تليها مرحلة المراجعة ورصد الدرجات بدقة وعناية فائقة لضمان حصول كل طالب على التقدير الذي يستحقه بناءً على أدائه في الاختبارات وإليكم الخطوات اللازمة لاستخراج النتائج من موقع الوزارة: