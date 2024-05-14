بالخطوات.. رابط استخراج اسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري في الأردن شهر مايو 2024

في ظل الدعم المستمر والمقدم للمواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية، قامت القوات المسلحة الأردنية بإطلاق قرض الإسكان لجميع العاملين في القطاع العسكري، بما يشمل الأفراد ومختلف الرتب الراغبة في الحصول على هذا القرض، فضلاً عن أنه يتم الإعلان عن اسماء المستحقين شهريًا، من أجل أن يتعرف عليه جميع المستفيدين، ومعرفة ما إذا تم قبولهم أم لا.

ما هي شروط قرض الإسكان العسكري في الأردن؟

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم في قرض الإسكان العسكري الأردني لجميع العاملين في هذا القطاع، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم أردني ويعمل في قطاع القوات المسلحة الأدنية.

كذلك يجب ألا يكون لدى المتقدم أي وحدة أو عقار سكني.

يجب أن يكون لديه حساب بنكي لتلقي قيمة القرض.

يجب أن يكون مسجل في السكن الأردني، حتى يتمكن من الإستعلام عن أسمه.

أن يرفق كافة الوثائق المعنية بطلب الحصول على القرض في الأردن.

خطوات الإستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري بالأردن

تتمثل خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري في الأردن، وفقًا للتالي:-