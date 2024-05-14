زيادة لـ 2000 جنيه!!.. تطورات حصرية في قانون الايجار القديم + تحديد حالات طرد المستأجر نهائيا او تجديد العقد

حالات طرد المستأجر قانون الإيجار الجديد يوجد به العديد من التعديلات التي تشمل جميع الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية كما أن البرلمان يعمل في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع، من أجل تعديل القانون الايجار القديم حتى يحقق الإنصاف بين المستأجر ومالك العقار، ونظرا لأن القانون القديم كان يعطي للمستأجر الحق في امتلاك الوحدة السكنية مدى الحياه التي قام باستئجارها مدى الحياة وعدم قدرة المالك على استردادها منه، فقد جاء قانون الايجار الجديد من أجل إنصاف مالك العقار ومن موقعنا هذا سوف نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع فتابعونا.

حالات طرد المستأجر

يوجد الكثير من التعديلات التي تخص قانون الإيجارات القديمة وخاصة حالات طرد المستأجر والتي يتم تحديدها بمدة زمنية محددة، ونظرا لأن المالك لا يستطيع أن يقوم بطرده فقد تم تحديد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر بموجب هذا القانون وسوف تخضع زيادة سنوية وذلك حتى عام 2027 نسبة هذه الزيادة قد تم تحديدها وهي 15%.

الحالات التي يريد فيها مالك الوحدة طرد المستأجر في القانون الجديد تتم وفق المعايير الآتية:.

عدم سداد الإيجار الشهري أو نظام الدفع المتفق عليه.

تأجير العقار دون معرفة المالك لشخص آخر.

وجود أضرار كبيرة بالوحدة أثناء فترة الإيجار.

استخدام العقار في أعمال منافية للآداب.

هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر؟

لقد نص قانون الإيجارات القديمة على أن العقد الخاص بالوحدة المؤجرة لا يتم انتهاء عقد الإيجار الخاص به بوفاة المؤجر ولكن يتم توريثه إلى الورثة، ولكن على الوريث إبداء الرغبة في استكمال التأجير أو إنهائه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ وفاة المؤجر.

إجراءات طرد المستأجر قانون قديم

يمكن لمالك العقار طرد المستأجر وفقا لقانون الايجار القديم من خلال الشروط التالية: