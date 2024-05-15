خراب بيوت مستعجل.. وقف معاش تكافل وكرامة لهذه الفئه من المصريين.. خلي بالك لتكون منهم!!

يعتبر برنامج تكافل وكرامة أحد المبادرات الحكومية الرئيسية في مصر التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية حيث يستهدف البرنامج الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات ويهدف إلى تحسين جودة الحياة لهذه الفئات وتوفير حد أدنى من الأمان الاجتماعي.

أسباب توقف معاش تكافل وكرامة

توقف معاش تكافل وكرامة أو رفضه قد يحدث لأسباب متعددة تتعلق بعدم استيفاء الشروط والمعايير المحددة للحصول على المعاش إليك أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف أو رفض المعاش:

فى حالة كان الشخص على قوة عمل الشرطة أو القوات المسلحة أو يتقاضى معاشا من هذه الجهات.

حيازة أراضٍ زراعية بمساحة أكبر من فدان.

امتلاك عقارات غير محل السكن الرئيسي بغرض الاستثمار.

حيازة سيارة أجرة، نقل، جرار زراعي، أو سيارة ملاكي موديل 2000 أو أحدث.

امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر، ماكينة طحين، أو خلاط بناء.

تسجيل الأبناء في مدارس خاصة تتجاوز مصروفات الدراسه السنوية لها تتراوح من 2000-3000 جنيه لكل طفل.

تواجد الشخص خارج البلاد بغرض العمل أو الإقامة لمدة تتجاوز 6 أشهر قبل أو بعد التقديم للبرنامج.

امتلاك عمل خاص

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يتساءل العديد من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن موعد صرف المعاش وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف المعاش يتم في منتصف كل شهر ميلادي وتحديدا في اليوم الخامس عشر من كل شهر حيث يهدف هذا الجدول الثابت إلى تمكين المستفيدين من التخطيط المالي بشكل أفضل وتلبية احتياجاتهم الأساسية بانتظام.