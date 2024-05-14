“سجل الآن”.. رابط التقديم على استمارة الضمان الاجتماعي في العراق عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2024 والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن رابط التقديم على استمارة الضمان الاجتماعي في العراق لتقديم طلبات الحصول على الضمان الاجتماعي لعام 2024، وقد تم تصميم هذه الاستمارة لتلبية احتياجات المواطنين في العراق وتقديم الدعم اللازم لذوي الدخل المحدود، وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستوى المعيشة.

رابط التقديم على استمارة الضمان الاجتماعي

أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى كيفية التقديم على استمارة الضمان الاجتماعي لعام 2024، حيث يتمكن العراقيين ذوي الدخل المحدود من ملء النموذج المخصص للضمان الاجتماعي عبر الرابط الذي أتاحته الوزارة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اضغط على كلمة “تسجيل الدخول”.

كتابة البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.

اختيار الخدمة المسماة “ضماني”.

تتم كتابة المعلومات المطلوبة مع التحقق من صحتها.

الضغط على “تأكيد”.

سيرسل الموقع رسالة نصية إلى رقم الهاتف المدخل مع باقي البيانات، لتأكيد أن الاشتراك قد تم بنجاح.

اختيار الأيقونة التي تحمل النص “نموذج الطلب”.

ستعرض الشاشة الوثيقة التي تحتوي على رقم طلب المتقدم، بالإضافة إلى “رمز الاستجابة السريعة”.

في النهاية، تُطبع الوثيقة لاستكمال إجراءات التقديم الأخرى.

شروط التقديم على استمارة الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الشروط والمعايير الأساسية التي يجب توافرها للتقديم على استمارة الضمان الاجتماعي، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب على المتقدم أن يحمل الجنسية العراقية وأن يكون مؤهلاً للتسجيل في استمارة الضمان الاجتماعي.

يتوجب على المتقدم أن يكون متزوجاً أو أرمل أو مطلق ومؤهلاً لتسجيل البيانات.

يجب أن لا يزيد دخل أسرة المتقدم عن 100,000 دينار عراقي.

ينبغي أن يتكون أفراد الأسرة من أربعة أشخاص على الأقل.

المستمسكات الطلوبة للتقديم



هناك بعض المستندات التي يجب إكمالها بشكل كامل حتى يتم التقديم على استمارة الضمان الاجتماعي، والتي يمكننا تسليط الضوء عليها على النحو التالي: