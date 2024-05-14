“من هنا “.. خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بالزيادة الجديدة

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، أعلنت الحكومة في الجزائر خلال الأيام الأخيرة عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين، بهدف تعزيز مستوى الحياة وتوفير دعم أكبر للمواطنين، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين، وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

توفرت الآن لدى الحكومة الجزائرية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن رواتب التقاعد، ويمكن الوصول إليها عبر الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الجزائرية.

ثم سجّل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال جميع البيانات المطلوبة.

انتقل إلى قسم رواتب المتقاعدين عند الدخول إلى الموقع.

ثم اختر خدمة الاستعلام عن الرواتب.

قم بإدخال كافة بياناتك الشخصية والمعلومات المطلوبة لإكمال العملية.

ثم انقر على زر الاستعلام وانتظر قليلاً.

ستظهر لك صفحة جديدة تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بقيمة راتبك التقاعدي.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن سلم الزيادة في الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في البلاد على النحو التالي: