“الآن نتيجتك ظهرت epedu.gov.iq”.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في كافة محافظات العراق

يبحث الكثير من الطلبة وأولياء الأمور داخل العراق عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل عن كيفية معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي، لما تمثله تلك النتيجه من خطوه هامه في حياة الطالب وولي الأمر لما يترتب عليه في خلال المرحلة التعليميه القادمة، لذلك يريد اولياء الامور والطلبة عرفت النتائج الخاصة بهم ونوضح في البيان التالي التفاصيل الخاصه بنتيجه الصف الثالث الابتدائي في العراق.

نتائج السادس الابتدائي 2024

حتى يتمكن الطلبة وأولياء الأمور من معرفة النتائج الخاصه بالصف السادس الإبتدائي في العراق يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها والتي قامت بتوفيرها وزارة التربيه والتعليم تيسيرا على الطلبة وتلك الخطوات هي:

اولا: الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

ثانيا: اختيار الصف السادس الدراسي الخاص بالطالب.

ثالثا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة إسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

رابعا: إختيار المحافظة التي يقطن بها الطالب.

خامسا: تكملة الاستمارة المبنيه من البيانات الخاصة بالطالب في الخانات المخصصة لذلك.

سادسا: النقر على كلمة بحث بعد ذلك سيقوم الموقع تلقائيا بعرض النتيجه الخاصة بالطالب.

موقع نتائجنا نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2024

حتى يتمكن الطالب وولي الأمر من معرفة النتيجة الخاصه به، وذلك ممكن عن طريق موقع نتائجنا الإلكتروني ويتم ذلك عن طريق بعض الخطوات وهي كالاتي: