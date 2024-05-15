مرتبك في رينج 9000 لـ 8000 جنيه كدا.. وظائف بمرتبات شهرية عالية من وزارة القوي العاملة في بعض المحافظات فقط

قامت وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية التابعة لها بتوفير عدد من وظائف بمرتبات عالية وهذا في عدد كبير من شركات القطاع الخاص في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من أجل الحد من البطالة، ومن خلال موقعنا المتميز مقالنا لهذا اليوم سوف نعرض لكم أهم هذه الوظائف التي تم الإعلان عنها فتابعونا.

وظائف بمرتبات عالية

لقد تم الاعلان عن عدد من وظائف بمرتبات عالية والتي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة والمتمثلة في الإدارة المركزية من أجل تمكين الشباب وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، في المبادرة الخاصة بتوظيف مصر وذلك في اليوم التوظيفي المفتوح الخاص بشركة بافلو برجر ومن الوظائف المطلوبة التالي:

مدير فرع يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال الفاست فود، ولا يزيد عمره 45 عام.

الراتب الذي يتم الحصول عليه هو 11500 جنيه. وظيفة مساعد مدير يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال الفاست فود، ولا يزيد عمره عن 40 عام، والمرتب الصافي له هو 9000 جنيه.

عضو فريق مطعم في هذه الوظيفة لا يشترط الخبرة ويصل صافي الراتب الى 5000 جنية.

الشركة تحتاج أيضا دليفري.

شيفات خاصة لصناعة البيتزا.

مساعد شيف بيتزا.

شروط الوظيفة

يتم قبول المؤهلات المتوسطة والمؤهلات العليا. الحد المسموح به للسن هو 35 عام. يجب تحديد الموقف الخاص من التجنيد بالنسبة للذكور. أماكن الخاصة بالعمل: يوجد العديد من الأماكن التي يمكن العمل بها، وهى القاهرة، والجيزة، والساحل الشمالي، ومدينتي، وايضا الشروق، كما أن شركة تقوم بتوفير سكن للفروع الخاصة بها في الساحل الشمالي.

مميزات العمل