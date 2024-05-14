“أرض الزومبي”.. خطوات تحديث لعبة ببجي موبايل الأخير 2024 الاضافات الجديدة في تحديث ببجي 3.2

الكثير من اللاعبين يتطلعون باستمرار إلى تحديث لعبة ببجي موبايل الأخير 2024، حيث تثير هذه التحديثات اهتمامهم بشكل كبير، يتوقع اللاعبون بانتظام وصول التحديثات الجديدة للاستمتاع بالميزات والإضافات الأخيرة التي تُقدمها اللعبة، من خلال موقع البديل نقدم لكم نظرة على آخر تحديث لعبة PUBG Mobile بالإضافة إلى الخطوات الضرورية لتحميله والاستمتاع بالتحسينات الجديدة.

خطوات تحديث لعبة ببجي موبايل الأخير 2024

ها هي الخطوات للحصول على أحدث تحديث لعبة ببجي موبايل الأخير 2024:

ابدأ بفتح متجر التطبيقات على هاتفك المحمول، سواء كان نظام التشغيل أندرويد أو iOS.

استخدم خانة البحث في المتجر للعثور على لعبة ببجي موبايل.

انتظر لحين ظهور نتائج البحث واختر اللعبة من بينها.

اضغط على زر “تحديث” الموجود للإصدار الذي ترغب في تحديثه.

انتظر حتى يكتمل عملية التحديث بشكل كامل.

بعد اكتمال التحديث، ستكون اللعبة مُحدثة على هاتفك المحمول وجاهزة للعب.

الاضافات الجديدة في تحديث ببجي 3.2