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“أرض الزومبي”.. خطوات تحديث لعبة ببجي موبايل الأخير 2024 الاضافات الجديدة في تحديث ببجي 3.2
الكثير من اللاعبين يتطلعون باستمرار إلى تحديث لعبة ببجي موبايل الأخير 2024، حيث تثير هذه التحديثات اهتمامهم بشكل كبير، يتوقع اللاعبون بانتظام وصول التحديثات الجديدة للاستمتاع بالميزات والإضافات الأخيرة التي تُقدمها اللعبة، من خلال موقع البديل نقدم لكم نظرة على آخر تحديث لعبة PUBG Mobile بالإضافة إلى الخطوات الضرورية لتحميله والاستمتاع بالتحسينات الجديدة.
خطوات تحديث لعبة ببجي موبايل الأخير 2024
ها هي الخطوات للحصول على أحدث تحديث لعبة ببجي موبايل الأخير 2024:
- ابدأ بفتح متجر التطبيقات على هاتفك المحمول، سواء كان نظام التشغيل أندرويد أو iOS.
- استخدم خانة البحث في المتجر للعثور على لعبة ببجي موبايل.
- انتظر لحين ظهور نتائج البحث واختر اللعبة من بينها.
- اضغط على زر “تحديث” الموجود للإصدار الذي ترغب في تحديثه.
- انتظر حتى يكتمل عملية التحديث بشكل كامل.
- بعد اكتمال التحديث، ستكون اللعبة مُحدثة على هاتفك المحمول وجاهزة للعب.
الاضافات الجديدة في تحديث ببجي 3.2
- من بين أهم التحسينات في تحديث 3.2 لـ ببجي، يأتي تحسين نظام إعادة إحياء اللاعبين بعد الموت، مما يتيح لهم فرصة جديدة للمشاركة في المعركة بعد استعادة الحياة، وبفضل هذا التحديث، يُمكن للاعبين الآن استدعاء أصدقائهم إلى الحلبة، معززين بذلك التعاون والتنسيق بينهم في ساحة المعركة.
- تقدم حقيبة الطيران إضافة ممتازة لتجربة اللعب، حيث يمكن للاعبين ارتداؤها ليتمكنوا من الانتقال بسرعة بين المواقع المختلفة في الخريطة، مما يُسهل عليهم التنقل وتجنب الخطر.
- تحسينات كبيرة في عتاد استدعاء الصديق تمنح اللاعبين مزيدًا من القدرة على التحكم في المواقف الصعبة والتعاون بفعالية مع فريقهم.
- من بين الأسلحة الجديدة التي ستضاف إلى اللعبة هو المسدس المغناطيسي، الذي يمنح اللاعبين قدرة فريدة على جذب الأشياء والأعداء نحوهم، مما يضيف عنصرًا جديدًا من التكتيك والتشويق للعبة.
- سيتم توفير مجموعة متنوعة من السيارات القابلة للطيران، مما يسمح للاعبين بالتنقل بسرعة وسهولة في مختلف المناطق، وتفادي الاشتباكات غير المرغوب فيها.
- بالإضافة إلى السيارات، سيتم توفير طائرتي هليكوبتر للاعبين، مما يتيح لهم استكشاف المناطق الواسعة من الخريطة والتنقل بسرعة بين الأماكن المختلفة.
- وأخيرًا، تم إضافة مدينتين جديدتين إلى الخريطة، مما يوفر تجربة مختلفة ومثيرة للاعبين الذين يتطلعون لاستكشاف بيئات جديدة وتحديات جديدة.