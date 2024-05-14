ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات والعرب سات لمتابعة أفضل الأغاني والأناشيد.. أقوى قنوات الأطفال

تردد قناة طيور الجنة، تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز قنوات الأطفال التي ظهرت في وقت قديم للغاية حيث أنها من أولى قنوات الاطفال في الظهور لذلك فهي لها شعبية كبيرة بين الأطفال المحبين لأناشيد وأغاني طيور الجنة المميزة وشخصياتها الحقيقية التي يعيشون معها واليوم سنتعرف معا على تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة وكيفية تثبيت القناة وأهم الأغاني والأناشيد التي تقدمها في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يفضل الأطفال مشاهدة برامج وأغاني الأطفال المميزة التي تقوم بعرضها قناة طيور الجنة حيث المحتوى المميز والمختلف عن غيرها من القنوات، ويمكن تنزيل القناة من خلال ترددها علي القمر الصناعي عرب سات ونايل سات كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

أن قناة طيور الجنة استطاعت أن تحتل أهمية كبيرة من بين قنوات الأطفال نظرا لشعبيتها وأنها تحاول إيصال القيم والأخلاق للأطفال بصورة مختلفة ويأتي ترددها كالتالي:

التردد الأستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز 11399 رأسي ⅚ 27500

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

لكل من يحب قناة طيور الجنة وترغب في تنزيلها للاطفال لمتابعتها وذلك لتسلية وقتهم مع قدوم الإجازة يمكن من خلال ترددها علي القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

التردد الأستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز 11623 رأسي ⅚ 27500

خطوات ضبط قناة طيور الجنة

حتى تتمكن من ضبط طيور الجنة على التلفاز فأنت بحاجة الى اتباع الخطوات التالية:

اولا ستقوم من الريموت كنترول بالضغط على زر القائمه.

ومنها تختار قائمة الإعدادات.

انقر بعد ذلك على التثبيت اليدوي.

يتم كتابة البيانات الخاصة بالقناة حيث تحدد القمر الصناعي والتردد نوع معامل الترميز و معدل تصحيح الخطأ وغيرها بين البيانات.

انتظري ثواني حتى يتم الانتهاء من البحث وتنزيل القناة ثم اضغط على حفظ.

اغاني واناشيد قناة طيور الجنة

تقوم قناة طيور الجنة بعرض الأغاني والأناشيد التالية: