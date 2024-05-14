عيش تجربة المغامرة والإثارة.. تحديث ببجي 3.2 موبايل التحديث الجديد Update PUBG MOBILE 2024.. كيفية تحميل اللعبة علي الكمبيوتر

لعبة ببجي واحدة من الألعاب التي استطاعت أن تحقق على مدار سنوات مكان كبير بين اللاعبين الذين ينبهرون باللعبة الى الأن، بسبب التحديثات المستمر التي تعمل الشركة على إضافتها بشكل مستمر لتجذب أكبر عدد من اللاعبين المحبين لتلك اللعبة ليعيشوا تجربة أكثر أثاره مغامرة وحماس واليوم سنتعرف معا على تحديث ببجي الأخير حيث يجعلك تعيش التجربة بحماس أكثر فتابعونا.

تحديث لعبة ببجي التحديث الأخير

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكنك الحصول على تحديث اللعبة الأخير ويمكنك الاستمتاع بذلك عبر الخطوات التالية:

اولا التوجه الى المتجر الخاص بنوع هاتفك سواء كان الهاتف الاندرويد من هنا او الايفون اضغط هنا .

بعد الدخول الى المتجر الخاص بهاتفك ستجد خدمة البحث قم بكتابه اسم اللعبه في مربع البحث PUBG MOBILE.

انتظر بدأ ثواني حتى يتم الانتهاء من البحث وتظهر النتائج الخاصة باللعبة.

وبعد ذلك يمكنك تحديد الاصدار الذي ترغب في تنزيله من اللعبة.

اضغط بعد ذلك على أيقونة تحديث اللعبة.

انتظر دقائق حتى يتم التحديث بشكل نهائي.

نتيجه بعد ذلك أن اللعبة تم تحديثها بشكل كامل على هاتفك المحمول.

ما هي خطوات تحميل لعبة ببجي على الكمبيوتر؟

أن كنت من عشاق اللعبة يمكنك تنزيل وتحميل تحديث اكثر حماس واثاره عبر الخطوات التالية: