“اسمك هُنـــا هسه epedu.gov.iq”.. اسماء تعيينات عقود وزارة التربية 2024 في عموم محافظات العراق

للحد من نسبة البطالة المتواجدة في البلاد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن اسماء عقود وزارة التربية 2024 والتعيينات في عقود التربية، وذلك لما يقارب 50,000 عقد وتأتي تلك التعيينات كمساعدة من الحكومة لفئة الشباب وخاصة حديثي التخرج ممن يبحثون عن فرصة عمل حقيقية من أجل عيش حياة كريمة ومستوى معيشي جيد، وذلك وفق بعد الشروط التي قامت بتحديدها وزارة التربية العراقية نوضحها في المقال التالي.

اسماء عقود وزارة التربية 2024

حتى يتمكن المواطنون الذين قاموا بالتقديم في تعيينات عقود التربية من إلاستعلام عن اسماء عقود وزارة التربية 2024 ومعرفة النتيجة الخاصة بهم يوجد بعض الخطوات التي لابد من إتباعها وهي كالآتي:

اولا: الولوج إلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية.

ثانيا: كتابة إسم المستعلم ورقم الهوية الوطنية الخاص به حتى يتمكن من تسجيل الدخول.

ثالثا: إختيار تعيينات عقود ال 50,000 من القائمة الرئيسية المتواجدة بالشاشة.

رابعا: تكملة البيانات في الاستمارة المتواجدة بالتأكد من صحة جميع البيانات.

خامسا: النقر على كلمة بحث بعد ذلك سيقوم من موقع تلقائيا بعرض النتائج الخاصة بالمستعلم.

شروط التقديم في تعيينات عقود التربية بالعراق

حتى يتمكن المواطن من التقديم في تعيينات عقود التربية قامت الجهات المختصة بالإعلان عن بعض الشروط التي لابد من توافرها في من يحق لهم التقديم وتلك الشروط هي:

اولا: لابد وأن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ثانيا: يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة داخل الأراضي العراقية.

ثالثا: يجب أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات التي تم تحديدها من قبل الوزارة والتي تتناسب مع الوظيفة المتقدم عليها.

رابعا: احضار جميع الاوراق المطلوبة من قبل الوزارة.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في تعيينات عقود التربية

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن بعض الأوراق التي لابد أن تتوفر لدى المتقدم وتلك الأوراق هي: