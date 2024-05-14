“طريقة إعداد المارشميلو الأصلية: حلوى منزلية تفوق الجاهزة بمذاقها المميز وسهولة تحضيرها لكل الأعمار!”

يعتبر المارشميلو من الحلويات التي يعشقها الكثيرين، صغارًا وكبارًا، بفضل قوامها الناعم وطعمها الحلو الذي يذوب في الفم، يعد تحضير المارشميلو في المنزل تجربة ممتعة ومبهجة، والنتيجة؟ حلوى ألذ بكثير من تلك المتوفرة في الأسواق، سنقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة وموثوقة لصنع المارشميلو البيتي بمكونات بسيطة ومتوفرة، لتستمتعوا بمذاقها الخطير وتشاركوا الفرحة مع أحبائكم.

المقادير

قبل أن نبدأ، دعونا نتعرف على المكونات الأساسية لهذه الحلوى الرائعة، المارشميلو ليس فقط حلوى لذيذة، بل هو أيضًا فرصة لإضافة لمسة شخصية على الوصفات والاستمتاع بالإبداع في المطبخ.

كوبين من السكر

ملعقتين ونصف كبيرة من الجلاتين

كوب من الماء

رشة فانيليا

ربع كوب من عسل الجلوكوز أو الكورن سيرب

طريقة التحضير

الآن بعد أن تعرفنا على المقادير، حان الوقت للخوض في مغامرة تحضير المارشميلو، سنتبع خطوات بسيطة ولكنها دقيقة لضمان الحصول على أفضل نتيجة ممكنة