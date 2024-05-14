رابط الإستعلام عن نتائج الصف العاشر الكويت 2024 بالرقم المدني …عبر موقع وزارة التربية الكويتية

بدأ عدد كبير من طلبة وطالبات الكويت في البحث عن نتائج الصف العاشر الكويت 2024، بعد أن أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن اقتراب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في عدد من اللجان في شتى المدارس ، وأكدت الوزارة على الصفحة الرسمية لها أنه تم تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج الصف العاشر الكويت 2024 تيسيراً على الطلاب وتجنب الحاجة للذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الآونة والأخيرة، وإليكم خطوات الإستعلام….

موعد الإعلان عن نتائج الصف العاشر 2024

وكانت وزارة التعليم الكويتية قد أعلنت عن الإنتهاء من رفع نتائج الصف العاشر 2024 والتي من المقرر أن تظهر رسمياً في 30 مايو 2024 ـ بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في رصد الدرجات، وأشارت الوزارة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن درجات الطلاب طبقاً للجدول الزمني التي أعلنت عنه الوزارة، مشددة على الطلاب عدم التوجه للمدارس قبل الإعلان عن النتائج رسمياً على موقع الوزارة، وتتمنى الوزارة النجاح والتوفيق للطلاب في جميع المراحل الدراسية.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف العاشر الكويت 2024

حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج العاشر الكويت بشكل رسمي عبر منصة وزارة التعليم من خلال اتباع الخطوات التالية: