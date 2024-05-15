لولو صارت شرطية ياولاد الحقوها .. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 بجودة مرتفعة.. خلي العيال يتبسطوا!!

تعتبر قناة وناسه واحدة من القنوات الفضائية المميزة التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال حيث تهدف إلى توفير بيئة آمنة وممتعة للمشاهدين الصغار كما تتميز القناة بعرض مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الأغاني والأناشيد التعليمية والأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار بفضل الجودة العالية للمحتوى المقدم أصبحت قناة وناسة للأطفال خيارا مفضلا للعديد من الأسر التي تسعى لتقديم برامج مفيدة ومسلية لأطفالها .

ت ردد قناة وناسة على نايل سات وعرب سات



نايل سات



التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عرب سات



التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات استقبال القناة على جهازك

افتح قائمة الإعدادات على جهاز الرسيفر باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختر خيار البحث اليدوي من القائمة.

أدخل التردد المناسب للقمر الصناعي الذي تستخدمه (نايل سات وعرب سات).

أدخل معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

ابدأ عملية البحث عن القنوات.

بعد انتهاء البحث احفظ القناة الجديدة التي تظهر في قائمة القنوات.

من خلال هذه الخطوات البسيطة يمكن لجميع المشاهدين الاستمتاع بمحتوى قناة وناسة للأطفال والتي تقدم تجربة مشاهدة آمنة وممتعة للأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي.



اغانى قناة وناسه

قناة وناسة للأطفال تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تستهدف الأطفال بمختلف الأعمار وتتميز هذه الأغاني بأنها تعليمية وترفيهية في نفس الوقت مما يسهم في تنمية المهارات اللغوية والحركية للأطفال.