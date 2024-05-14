“حملها الآن pdf” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي كل المحافظات

كشفت وزارة العمل العراقية عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، والتي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة لتتصدر قوائم محركات البحث، خاصة بعد طول الإنتظار الذي عانى منه عدد كبير من المواطنين بسبب عدم صرف مستحقاتهم حتى هذه اللحظة، وأكدت الصفحة الرسمية لوزارة العمل العراقية أنها تلقت عدد كبير من الطلبات الخاصة ببرنامج الرعاية الإجتماعية وتم فرز الطلبات المقدمة والإعلان أسماء المواطنين التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي الأسماء تباعاً.

ما هي شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية ؟

وأكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن عدة شروط يجب أن تتوافر في عدد من المواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومن أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يقل سن المتقدمين من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

كما يجب ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيدن عن 55 عام.

وألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأراضي زراعية .

وأخيراً ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وتيسيراً على المواطنين الراغبين في الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية أعلنت الحكومة العراقية عن تخصيص منصة مظلتي للإستعلام عن الأسماء التي تم قبولها للحصول غلى برنامج الرعاية الإجتماعي، وإليكم الخطوات ….