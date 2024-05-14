علامات اختراق جهاز الراوتر (هنعرف بسهولة) : كمان ازاي تحمي نفسك

يوجد بعض علامات اختراق جهاز الراوتر والتي يمكن أن تتعرف من خلالها على اختراق النت عند الإستخدام، حيث يتعرض دائما الراوتر المنزلي للإختراق والسرقة من قبل العديد من الأشخاص القريبين منه، ولذلك سوف نشير إليكم في ذلك المقال إلى تلك العلامات وكيف يمكن أن تتعرف على اختراق النت المنزلي لديك، مع توضيح كيف يمكنك أن تقوم بحماية جهاز الراوتر لديك.

طريقة معرفة علامات اختراق جهاز الراوتر

يلزم أن تتعرف على هذه العلامات لكي تتعرف إذا كان هاتفك معرض للإختراق أما لا، وإليكم هذه العلامات موضحه في النقاط التالية.

يمكنك أن تلاحظ أن جهاز الراوتر لديك معرض للإختراق في حالة إذا لاحظت أن اللمبة الرابعة من جهاز الراوتر تنير عند عدم استخدامك للأنترنت فإنارة هذه اللمبة يدل على استخدام الإنترنت في ذلك الوقت.

انتهاء باقة الإنترنت على جهاز الراوتر لديك خلال فترة قصيره رغم عدم استخدامك للأنترنت في ذلك الوقت فذلك دليل على سرقة واختراق الراوتر.

بط الأنترنت عند الاستخدام يدل على سرقة الأنترنت أيضا.

خطوات حماية الأنترنت من الاختراق

يمكنك بعد أن تتعرف على علامات اختراق جهاز الراوتر، أن تقوم بحماية جهاز الراوتر لديك من خلال بعض الخطوات، وهي موضحه كالتالي: