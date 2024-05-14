تردد قناة وناسة 2024 لمتابعة أجمل أغاني الأطفال الجديدة على النايل سات والعرب سات والعديد من الأقمار الصناعية الأخري التي يمكنك من خلالها مشاهدة أهم البرامج التي تعرض يومياً على الشاشة، حيث تعمل القناة منذ نشأتها في عام 2007 دون توقف على مدار 24 ساعة، وفي الآونة الأخيرة حدثت القناة ترددها الجديد ليواكب أحدث التطورات التي شهدتها القناة في الفترة الأخيرة.

تردد قناة وناسة 2024 الجديدة على النايل سات

انطلقت قناة وناسة من مقرها الجديد في دبي بأحدث التقنيات المطورة لتقديم محتوي متميز ذات جودة عالية، لذلك يمكنك عزيزي المشاهد متابعة تنزيل أحدث تردد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة

كي تستمتع بمشاهدة قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات تحتاج تنزيل بيانات التردد كالتالي:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال الريسفر.

أدخل من الريموت كنترول إلى الإعدادات.

الضغط على مربع قائمة الترددات.

الضغط على أيقونة إضافة قناة.

سجل بيانات التردد الجديد.

أكتب معدل الترميز، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ.

الضغط على أيقونة البحث.

الإنتظار حتي يتم تنزيل القناة، وإليكم رابط تردد قناة توم وجيري.

أغاني قناة وناسة الجديدة ٢٠٢٤

تقدم قناة وناسة الجديد العديد من الأغاني والأناشيد المميزة التي يحبها الكثيرون من أبرزها (ايجه الحلو، لا تفتح الباب، شو صار عند الدكتور، الحيوانات الأليفة، لولو عاوزة ماما، انا حبيت البابا) وغيرها من الاناشيد والاغاني الأخري التي يتم تشغيلها طوال اليوم دون تعطل.