البرومو الثاني مسلسل قيامة عثمان ح 160 على قناة الفجر الجزائرية مترجم وبجودة HD

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخبرة عن مسلسل قيامة عثمان ح 160، الذي أصبح حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي لما فيه من أحداث مثيرة وشيقة ، وشهدت الحلقة الماضية من المسلسل الكثبر من الأحداث الشيقة مما جعل الجميع حريص على متابعة باقي الحلقات ، ويعرض مسلسل قيامة عثمان يومياً على قناة atv التركية في الساعة التاسعة مساءً ، كما يتم عرض الحلقات مترجمة للغة العربية على موقع قصة عشق في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويمكنكم أيضاً مشاهدة الحلقة كاملة على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة العاشرة مساءً….

مسلسل قيامة عثمان ح 160

استطاع مسلسل قيامة عثمان أن يحقق أعلى المشاهدات منذ بداية عرضه على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وخلال الحلقة الماضية وقعت الكثير من الأحداث كان أبرزها زواج علاء الدين من غونجا وهذا ما صعب الأمر على عثمان لكي يتمكن من الإنتقام من يعقوب، وفي مشهد آخر يسعى حلفاء السيد إبراهيم لاحتلال الدولة العثمانية واستمرار يعقوب في التحالف مع القبائل التركية لإسقاط الدولة العثمانية، إلا أن عثمان بفضل خبرته الشديدة وذكائه استطاع أن يكشف هذه المخططات وأن يتخلص من أعدائه .

تردد قناة ATV التركية على النايل سات

التردد: 10796.

القمر الصناعي: النايل سات .

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية

ويمكنكم استقبال قناة الفجر الجزائرية والاستمتاع بما تقدمه القناة على مدار اليوم بدون تقطبع أو تشويش من خلال ادخال التردد التالي: