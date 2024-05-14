“استعلم الآن”.. استعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي وشروط الحصول على الدعم

أعلنت الحكومة العراقية عن استعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024، حيث تولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية الفئات الضعيفة وذوي الدخل المحدود والذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة، حيث يتم تقديم الدعم الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص عبر تقديم الوجبة الأخيرة لهم.

استعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أوضحت الجهات المعنية طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حيث أُطلقت منصة “مظلتي” الرسمية من قبل العراق بالتعاون مع بعض الجهات المختصة، وهذه المنصة تسمح للمواطنين بالاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الذين قاموا بالتسجيل سابقًا للحصول على دعم الوجبة الأخيرة، وللاستعلام يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب التسجيل الدخول إلى منصة مظلتي.

من ثم تحديد أسماء الأفراد المستفيدين من الدعم الاجتماعي.

عليك تحديد المحافظة التي تقيم بها.

إدخال أي بيانات شخصية بشكل دقيق.

الضغط على استعلام.

سيتم عرض قائمة بأسماء الأفراد المستفيدين من الدعم الاجتماعي.

النقر على تحميل الكشوفات بصيغة PDF.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

أصدرت وزارة العمل العراقية مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها عند التسجيل على برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي واحدة من أهم المبادرات الخيرية التي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لبعض الفئات الأكثر حاجة، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

الإقامة داخل العراق بشكل دائم.

يجب أن يكون من الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية أو لا يستطيعون تحمل نفقات الحياة اليومية.

عدم الحصول على أي دعم حكومي.

يجب أن يكون عمر المتقدمين من الذكور ما بين 18 و 60 عامًا، في حين أن المتقدمات من الإناث يجب أن تكون أعمارهن بين 15 و 55 عامًا.

عدم امتلاك أي أصول أو عقارات.

الفئات المستحقة لبرنامج الرعاية الاجتماعية

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة 2024، يجب أن تكون من الفئات المستحقة التي حددتها سابقًا وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، وإليك قائمة بهذه الفئات: