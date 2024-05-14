محتوى شيق للأطفال.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات بجودة hd

تكثف عمليات البحث عن تردد قناة كراميش الجديد 2024 لأنها قناة مختلفة في تقديم المحتوى وتسعى لنقل ما يرضي أذواق جميع الأطفال، كما أن قناة كراميش تعمل بدون أي قيود على الجهاز لأنها مجانية تماماً وغير مشفرة، تهتم القناة بأدق التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة لكي تحظى على إعجاب الملايين من الأطفال، والنجاح الكبير التي وصلت إليه قناة كراميش ليس سهلاً ومن القليل أن تحقق أي قناة فضائية هذا النجاح والشهرة الواسعة في فترة زمنية القصيرة،

كراميش هي القناة المفضلة لدى الكثير من الأطفال تعمل بكامل طاقتها لتقديم أقوى سلسلة من المحتوى الكرتونية الذي يرسم البسمة على وجوه الأطفال، كما يمكنكم ضبط إشارة القناة على الجهاز من خلال ضبط تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الجهاز وهذا ما ننشره لحضراتكم عبر التقرير التالي.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد : 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي V. .

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة كراميش

لا يوجد عد وحصر المميزات التي تمتلكها وتحملها قناة كراميش المخصص للأطفال لكن نحاول أن نستعرض لهم أهم المزايا لكي يتعرف عليها الآباء والأمهات قبل تنزيل القناة لكي يستمتع ويستفيد منها الأطفال