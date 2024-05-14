“بدون مبالغة” أفضل هاتف بسعر 10000 جنيه / 9000 .. لو تايه تعالي اقلك تشتري ايه

بعد ارتفاع الأسعار الذي طالت أغلب السلع والمنتجات فى مصر يبحث عدد من المستخدمين عن هاتف بسعر 10000 جنيه، حيث يبحث العديد عن هاتف تكون إمكانياته جيدة وسعره مناسب، لذلك زاد الطلب عن الهواتف التي بسعر 10 آلاف جنيه، وهناك العديد من الهواتف التي تتمتع بإمكانيات وأداء رائع داخل السوق المصري في عام 2024 ولا يتجاوز سعره 10 آلاف جنيه، ومن أهم هذه الأجهزة ما نوضحها في السطور التالية.

هاتف بسعر 10000 جنيه

يعد السوق المصري سوق خصب يتم فيه طرح العديد من أنواع الهواتف الذكية الاقتصادية وعالية الثمن ومتوسطة الثمن من فئة هاتف بسعر 10000 جنيه، ويعد من هواتف الفئة المتوسطة هاتف ريلمي C53 ، ومن أهم مميزاته ما يلي:

من أهم ما يميز هاتف ريلمي C53 هو أن سعره لا يتعدى 10 آلاف جنيه مصري.

الجهاز به ذاكرة حجمها كبير يصل إلى 128 جيجا بايت، وأيضا ذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 6 جيجا رام.

الشاشة حجمها كبير مما يساعد على الرؤية بوضوح يصل حجم الشاشة إلى حوالي 6.74 بوصة، وأما عن معدل تحديث الشاشة فهو حوالي 90 هرتز.

الجهاز مزود ببطارية قوية 5000 ملى أمبير، وهي مدعومة بالشحن السريع 33 وات.

هاتف ريلمي 9 برو

بالإضافة إلى هاتف ريملى C53 فإن شركة ريملى قامت بطرح جهاز آخر ليكون من فئة هاتف بسعر 10000 جنيه وهو هاتف ريملي 9 برو والذي يعد من أهم مميزاته ما يلي: