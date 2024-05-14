احجــز الـ 4000 دولار في الحال.. موقع حجز العملة الاجنبية للافراد خلال مصرف ليبيا المركزي fcms cbl gov ly بضغطة فقط

يمكنك حجز العملة الاجنبية بسهولة من خلال منصة الأغراض الشخصية، فهذه المنصة تابعه لبنك ليبيا المركزي وذلك داخل دولة ليبيا، حيث يسعي معظم المواطنين داخل دولة ليبيا إلى حجز العملات الأجنبية بشكل قانوني وذلك من خلال التسجيل في تلك المنصة، وسوف نشير إليكم في ذلك المقال إلى الخطوات التي يمكن من خلالها حجز العملة عبر منصة الأغراض الشخصية مع توضيح الشروط المطلوبة.

المتطلبات الأساسية لحجز العملات الأجنبية

لقد وضحت منصة الأغراض الشخصية التابعة للبنك الليبي المركزي، أنه يوجد مجموعة من الشروط الأساسية حتى تتمكن من حجز العمل الأجنبية، وسوف نشير إليكم إلى هذه الشروط في النقاط التالية.

وجود حساب شخصي لك ومفعل على منصة الأغراض الشخصية التابعة للبنك المركزي في ليبيا.

يشترط أيضا أن يتم شحن وتحويل العملات على حساب بنكي باسم الشخص المتقدم.

صحة ودقة كافة البيانات التي يتم تسجيلها، لأن حجز العملات يتم بشكل قانوني.

يشترط تواجد الشخص وأقامته داخل ليبيا.

خطوات حجز العملة الاجنبية

سوف نشير إليكم إلى الخطوات التي يمكن من خلالها حجز العملة الأجنبية عبر منصة الأغراض الشخصية الليبية، وذلك من خلال التسجيل عبر المنصة وإليكم هذه الخطوات موضحه في النقاط التالية.