“علشان تشتري اللي نفسك فيه”تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 قبل عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأ عدد كبير من العاملين في القطاع العام عن حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، خاصة بعدما انتشر الخبر في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه …..

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

حيث أعلنت وزارة المالية خلال الساعات الأخيرة عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، لجميع العاملين في القطاع العام ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات للعاملين في الحكومة بداية من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، ليتم تبكير موعد الصرف ليكون بداية من يوم 9 يونيو إلى يوم 13 من نفس الشهر، وذلك لجميع الدرجات الوظيفية، وشددت الوزارة على العاملين عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي وأضافت الوزارة إلى أنه سوف يتم توفير المبالغ اللازمة لتكفي مرتبات العاملين بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة المواطن المصري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

جدول مرتبات شهر يونيو 2024

وأعلنت وزارة المالية عن جدول مرتبات شهر يونيو 2024 والذي جاء كالتالي: