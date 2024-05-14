“علشان تشتري اللي نفسك فيه”تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 قبل عيد الأضحى
تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأ عدد كبير من العاملين في القطاع العام عن حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، خاصة بعدما انتشر الخبر في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه …..
تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024
حيث أعلنت وزارة المالية خلال الساعات الأخيرة عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، لجميع العاملين في القطاع العام ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات للعاملين في الحكومة بداية من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، ليتم تبكير موعد الصرف ليكون بداية من يوم 9 يونيو إلى يوم 13 من نفس الشهر، وذلك لجميع الدرجات الوظيفية، وشددت الوزارة على العاملين عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي وأضافت الوزارة إلى أنه سوف يتم توفير المبالغ اللازمة لتكفي مرتبات العاملين بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة المواطن المصري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
جدول مرتبات شهر يونيو 2024
وأعلنت وزارة المالية عن جدول مرتبات شهر يونيو 2024 والذي جاء كالتالي:
- مرتبات موظفي الدرجة الممتازة تصل إلى 12 ألف جنيه.
- مرتبات موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة وصلت إلى 10200 جنيه.
- مرتبات درجة المدير العام وصلت إلى 9200 جنيه.
- مرتبات الدرجة الأولى وصلت إلى 8200 جنيه.
- أما مرتبات الدرجة الثانية حوالي 8000 جنيه.
- وبلغت مرتبات الدرجة الثالثة بعد الزيادة حوالي 7500 جنيه.
- ومرتبات الدرجة الرابعة حوالي 7000 جنيه.
- أما مرتبات الدرجة الخامسة فقد وصلت مرتباتهم بعد الزيادة 6500 جنيه.
- وأخيراً رواتب موظفي الدرجة السادسة وصلت بعد الزيادة الأخيرة لـ 6000 جنيه.