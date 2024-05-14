eservices.social.gov.. رابط التقديم على منحة 300 دينار تونسي وأهم شروط الحصول عليها 2024

أعلنت الحكومة التونسية عن رابط التقديم على منحة 300 دينار تونسي عبر وزارة الشؤون الاجتماعية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وتخصص هذه المنحة للعائلات التي تحتاج إلى الدعم من أجل حياة كريمة، وهناك بعض الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على هذا الدعم، تابع معي لمعرفة جميع التفاصيل.

رابط التقديم على منحة 300 دينار تونسي

قد أفصحت الحكومة التونسية عن رابط التقديم على منحة 300 دينار تونسي 2024 عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية للراغبين في الحصول عليها، وفيما يلي نوضح هذه الخطوات بالتفصيل:

أولا يتوجب الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

ومن ثم إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح وهي “رقم البطاقة الوطنية، كلمة المرور”.

ثمَّ بعد ذلك، اختيار الأيقونة الخاصة بـ”منحة 300 دينار”.

بعد ذلك، يتم الانتقال إلى صفحة جديدة لملء استمارة التسجيل الخاصة بمنحة قدرها 300 دينار.

ثم تُكتب البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم “يجب التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة”.

وأخيراً، الضغط على زر “إرسال الطلب”.

يتم هنا فحص طلب التسجيل في منحة الـ 300 دينار تونسي من قبل الموظفين المختصين.

سواء تم قبول الطلب أو رفضه، سيتم التواصل مع المتقدم من قبل أحد مسؤولي البرنامج.

شروط التقديم على منحة 300 دينار التونسي

حددت السلطات المختصة في تونس مجموعة من المعايير وشروط الحصول على منحة الـ300 دينار، وبمجرد توفر هذه الشروط يمكن للمواطن التقدم بطلب للحصول على منحة الـ300 دينار التونسية، وتتمثل الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من حملة الجنسية التونسية.

يتعين أن يكون المتقدم للحصول على منحة ٣٠٠ دينار من أفراد الأسر ذات الدخل المنخفض.

طالبت الحكومة التونسية بأن يكون للمتقدم إقامة دائمة في البلاد ليكون مؤهلاً للحصول على المنحة.

يجب أن يكون دخل الشخص الشهري أقل من 180 دينار تونسي.

يجب على المتقدم أن يكون مسجلاً في وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، والتي تعرف بـ “الوكالة التونسية للتأمينات الاجتماعية”.

الوثائق المطلوبة للتقديم في منحة 300 دينار تونسي

يجب على أي شخص يستوفي الشروط المذكورة أعلاه أن يحضر الوثائق التالية لتقديم طلب للحصول على منحة 300 دينار تونسي، وهي كالتالي: