“الأزهر الشريف” يٌعلن عن موعد بداية امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 ترم ثاني

يبحث الكثير من طلاب الأزهر وأولياء الأمور خلال الأيام الأخيرة الماضية عن موعد بداية امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 ترم ثاني حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية في الاسابيع الاخيرة الماضية عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في المحافظات المختلفة ، وتعتبر امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية من أهم الامتحانات في حياة الطلاب وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني يوم الاربعاء القادم الموافق 15 مايو الجاري ، وتستمر الامتحانات لمدة أسبوع ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية في المحافظات المختلفة.

موعد بداية امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 ترم ثاني

تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من مايو 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 ، ويستعد قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع الأزهر الشريف في تنظيم وترتيب لجان امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية في المحافظات والمعاهد على مستوى الجمهورية ، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية الازهرية تبدأ يوم الأول من شهر يونيو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية ترم ثاني 2024

ازدادت عمليات البحث من قبل العديد من طلاب الصف الثالث الاعدادي الازهري عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية وهي كالتالي :

امتحان الفقه واللغة العربية يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024

امتحان القران الكريم والتجويد والثقافة الإسلامية يوم الخميس الموافق 16 مايو

امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 18 مايو

امتحان أصول الدين يوم الأحد الموافق 19 مايو

امتحان العلوم يوم الاثنين الموافق 20 مايو.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني

سوف يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية، بدء من انتهاء تصحيح الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، والتي من الموضح أن تنتهي في تاريخ يوم 20 من مايو الجاري، وبالتالي فيجب أن يتم الانتظار من نهاية امتحانات وبعد ذلك سوف ينتهي التصحيح ويتم الإعلان فورًا عن النتائج.