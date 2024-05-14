الكشوف صدرت pdf.. اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر مظلتي mazalaty في جميع المحافظات

يعد الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 والأخيرة اكثر ما تم البحث عنه عبر شبكة الانترنت، حيث شهد محرك بحث “جوجل” العديد من عمليات البحث عن معرفة اسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة ويترقب معظم مواطنين العراق الاعلان عن موعد صرف الوجبة، حيث تحرص وزارة العمل والشئون الاجتماعية على تقديم الدعم المالي للفئات التي بحاجة ماسة لدعم مثل الاسر الفقيرة وكبار السن الذي ليس لديهم دخل ثابت وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها من الفئات التي تحتاج للاعانة، وتعمل الحكومة العراقية علي تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة عند ثبوت نسبة الأعاقة.

اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يبحث معظم المواطنين عن اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، نظرا لما تقدمه من جميع اشكال الدعم بمختلف انواعة مثل الاهتمام بالصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة وغيرها من المجلات الهامة التي تعمل علي تحسين جودة حياة تلك الاسر، وتقوم الحكومة العراقية بتقديم واجبة للمواطنين العراقيين كل فترة لكي تساعدهم علي تخطي صعوبات الحياة، وتلزم الحكومة ايضا المتقدم بأن يكون عراقي الجنسية وغيرها من الشروط التي سنعرضها لحدرتكم من خلال السطور القادمة، والأن اليكم خطوات كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 204:

في البداية قم بزيارة الموقع الالكتروني منصة مظلتي الالكترونية.

قم بالدهول إلى برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها واختر اسم المحافظة.

والأن قم بكتابة بياناتك الشخصية مثل رقم الهوية والأسم بشكل صحيح.

واخيرا قم بضغط علي ايقونة البحث وستظهر لك جميع الأسماء.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

حددت الحكومة العراقية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم لتسجيل في الرعاية الالجتماعية، وتلك الشروط وضعتها الحكومة لكي تتأكد من حصول الفئات المحتاجة علي الدعم فقط، والأن سوف نعرض لكم الشروط: