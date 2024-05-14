رابط تسجيل سكنات عدل 3 الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

يرغب العديد من المواطنين في دولة الجزائر، في التقديم بسكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، التي تم فتحه منذ أيام قليلة من الشهر الجاري لهذا العام، إضافة إلى أن هذه المنحة تُتيح بعض الوحدات السكنية الملائمة لجميع الأشخاص المتقدمة، وهي من أهم وأبرز البرامج التي تم إطلاقها من قبل الحكومة الجزائرية، ويمكن التسجيل في هذا البرنامج، كما سنكشفه كما في السطور التالية.

ما هي شروط سكنات عدل 3 الجزائر

تتمثل أبرز شروط القيام بالتقديم في سكنات عدل 3 داخل ولايات دولة الجزائر، وفقًا للأتي:-

أن يكون الشخص جزائري الجنسية ومقيم في دولة الجزائر.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

ألا يكون لدى المتقدم عقار أو حدات سكنية تمعنه من التقديم في سكنات عدل 3.

يجب أن يتم سداد الأقسام المحددة في المواعيد التي يتم الاتفاق عليها.

إرفاق جميع المستندات المعنية بطلب القبول في سكنات عدل 3 داخل دولة الجزائر.

طريقة تسجيل سكنات عدل 3 الجزائر

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في سكنات عدل 3 داخل الجزائر، وفقًا لما يلي:-