“اجازة ولا لأ”.. الأمانة العامة العراقية  تعلن عن جدول الاجازات الرسمية في العراق 2024 

تعتبر الإجازات الرسمية في العراق من أهم الفترات التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر فهي تمثل فرصة للراحة والاستجمام وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء بالإضافة إلى كونها مناسبات وطنية ودينية تعزز من روح الوحدة والانتماء الوطني كما تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق بتحديد وإعلان جدول الإجازات الرسمية سنويا والذي يشمل مجموعة متنوعة من المناسبات.

جدول الاجازات الرسمية في العراق لعام 2024

في عام 2024 يشمل جدول الاجازات الرسمية في العراق المناسبات التالية:

عيد الجيش العراقي والتى من المحدد أن يصادف يوم السبت 6 يناير.

عيد نوروز والتى من المحدد أن يصادف يوم الخميس 21 مارس.

عيد الفطر والتى سوف يكون ابتداء من يوم الأربعاء 10 أبريل.

عيد العمال ومن المحدد أن يصادف يوم الأربعاء 1 مايو.

عيد الأضحى ومن المحدد أن يكون ابتداء من يوم الأحد 16 يونيو.

رأس السنة الهجريةوالتى من المحدد أن يصادف يوم الأحد 7 يوليو.

ثورة 14 تموز والتى من المحدد أن يصادف يوم الأحد 14 يوليو.

يوم عاشوراء والتى من المحدد أن يصادف يوم الثلاثاء 16 يوليو.

المولد النبوي الشريف والتى من المحدد أن يصادف يوم الأحد 15 سبتمبر.

العيد الوطني العراقي والتى من المحدد أن يصادف يوم الخميس 3 أكتوبر.

يوم النصر والتى من المحدد أن يصادف يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.

أهمية الإجازات الرسمية

تعد هذه الإجازات فرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية وتعزيز الروابط الاجتماعية من خلال التجمعات العائلية والأنشطة الترفيهية كما تتيح الإجازات الرسمية للعاملين فرصة للراحة من ضغوط العمل والتجديد النفسي والجسدي مما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الأداء عند العودة إلى العمل.