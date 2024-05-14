شغلانة هتبقي فيها بيه.. التقديم في معهد معاوني الأمن وفقا لمعايير وخلال هذا الرابط

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم في معهد معاوني الأمن، ويكون ذلك إبتداء من يوم السبت الموافق 18 مايو ويمتد التقديم حتى يوم 27 يونيو، وبهذا تكون هذه هي الدفعة العاشرة منذ تأسيس هذا المعهد، كما أعلنت الوزارة عن مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدمين حتى يتمكنوا من التقديم في هذه الدفعة الجديدة، ويكون ذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن

حتى يتم التقديم في معهد معاوني الأمن، وتتمكن من الالتحاق به، يجب أن تتوافر عدة شروط وضوابط وضعتها وزارة الداخلية، هذه الشروط هي:

يجب على المتقدم للالتحاق بالمعهد أن يكون حاملا للجنسية المصرية.

كما يجب أن يتراوح عمره بين 19 ل 25 سنة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الاعدادية أو ما يعادلها.

يشترط حسن السير والسلوك وحسن السمعة.

يجب ألا يكون المتقدم قد تم فصله سابقا من أحد معاهد معاوني الأمن.

كذلك يجب ألا يكون قد تم فصل المتقدم من وظيفة حكومية أو قطاع خاص بسبب تأديبي.

يشترط اللياقة البدنية للمتقدم، بشرط ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

يجب أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات المقررة للالتحاق بالمعهد.

يجب ألا يكون المتقدم مجندا بالقوات المسلحة.

طريقة التقديم في معهد معاوني الأمن

إذا توافرت الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية فيصبح بإمكانك التقديم في معهد معاوني الأمن، ويكون ذلك عن طريق الدخول على الرابط التالي: