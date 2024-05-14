4 أزايز زيت وزيهم سكر!! زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين 2024 شهر يونيو “شوف هتجيب بيهم ايه”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين 2024 شهر يونيو حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدم زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين وأن نصيب الفرد ثابت بقيمة 50 جنيهًا ، بينما يحصل الفرد الخامس عل البطاقة التموينية على 25 جنيهًا فقط ، وتعتبر السلع التموينية التي يتم توفيرها في الكثير من المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية مصدر للعديد من الأسر المصرية من محدودي الدخل في ظل الازمة الاقتصادية الحالية ، وخلال السطور التالية نكشف عن موعد صرف تموين شهر يونيو 2024.

زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين 2024 شهر يونيو

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الأخبار المتداولة حول زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين 2024 شهر يونيو وأكدت أنه لا يوجد نية حول زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين ، وأن الفرد الواحد يحصل على سلع غذائية بقيمة 50 جنيهًا ، ومن المتوقع أن يتم قبول العديد من المواليد الجدد واضافاتهم على البطاقة التموينية وذلك لفئة معينة من المواطنين التي حددتها وزارة التموين ، كما يتم اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وفق شروط معينة.

موعد صرف تموين شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توافر السلع التموينية لشهر يونيو 2024 بداية من يوم الخميس الموافق الأول من يونيو القادم وذلك في جميع المجمعات الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين في جميع المحافظات المصرية، كما تتوفر أكثر من 32 سلعة تموينية على البطاقة التموينية.

نصيب الفرد في التموين 2024

من المفترض أن يكون نصيب الفرد في بطاقة التموين الشهرية، تصل إلى 50 جنية فقط كل شهر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 أفراد على بطاقة التموين، وفي حالة زيادة أفراد أخرى فأنهن يكونوا نسبة نصيبهم في البطاقة لا تتعدى الـ 25 جنية مصري.