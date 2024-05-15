طريقة الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 والشروط المطلوبة للسداد 

يمكنك الآن بشكل إلكتروني الاستعلام عن غرامات المرور العامة باستخدام الرقم الألماني في العراق لعام 2024 حيث اصبح سهلا و متاح إلكترونيا من خلال الدخول إلى منصة أور إليك الخطوات اللازمة للاستعلام ودفع الغرامات المرورية حيث يتم ذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات سوف نوضحها لكم بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور

أولا يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أور للدخول الى الموقع اضغط هنا .

يتم بعد ذلك اختيار تسجيل الدخول وأدخل بياناتك الشخصية والتأكد من كتابتها بشكل صحيح مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد أن يتم تسجيل الدخول يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم الاستعلام عن غرامات المرور.

يتم بعد ذلك يتم ادخال رقم السيارة والمعلومات المطلوبة ثم يتم الضغط على بحث.

سوف تظهر لك على الفور قائمة بجميع الغرامات المسجلة على السيارة.

خطوات دفع الغرامات

بعد أن يتم الاستعلام عن الغرامه يجب أن يتم معرفة جميع المعلومات المعروضة.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على دفع الغرامة واختر طريقة الدفع المناسبة (مثل الدفع الإلكتروني من خلال البطاقة المصرفية).

يجب أن يتم اتباع جميع التعليمات الانتهاء من عملية الدفع واحفظ إيصال الدفع كدليل على إتمام العملية.

الشروط والمستندات المطلوبة لسداد الغرامات

هناك مجموعة من الشروط والمستندات المطلوبة والتى لابد من توافرها لسداد الغرامات والتى تتمثل في الآتي: