خطوات التقديم في الدعم السكني لعام 1445 بالسعودية والشروط اللازمة

خطوات التقديم في الدعم السكني لعام 1445، تسعى الحكومة السعودية دائماً على يد مد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على توفير مسكن ويأتي هذا ضمن رؤية المملكة 2030 ، وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية الإجتماعية برنامج “سكني” أعلنت عن توفير عدد من الوحدات السكنية لعدد كبير من المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التقديم وشروط التقديم في الدعم السكني….

شروط التقديم في الدعم السكني

حيث أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم السكني التي أعلنت عنه المملكة السعودية والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام .

ألا يكون المتقدم مسجل في أي برامج دعم أخرى.

ألا يكون المتقدم سبق له الحصول على وحدة سكنية من قبل.

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

في حالة الطلاق يجب تقديم قسيمة الطلاق.

وفي حالة الوفاة يجب تقديم شهادة الوفاة.

يلتزم المتقدم بتقديم ما يثبت أنه مستأجر.

خطوات التقديم في الدعم السكني لعام 1445

وأعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في الدعم السكني بالمملكة وإليكم الخطوات ….