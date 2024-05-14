مبرووك للجميع النتيجة؟.. رابط نتائج السادس الاعدادي دور أول epedu.gov.iq موقع وزارة التربية الرسمي لعرض كشوف الطلبة

نتائج السادس الاعدادي دور أول، هي من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها العديد من قبل الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية، فضلاً عن أن النتيجة تُثير جدل كبير بين الطلبة الراغبين في معرفة الكشوفات الخاصة بالنتيجة، حيث إن هذه المرحلة تُحدد مصيرهم التعليمية للمرحلة الجديدة، إلى أن امتحانات هذه المرحلة لم تبدأ بعد، لكن هي على وشك البدء بعد الاستعدادات الكاملة التي كشفت عنها وزارة التربية العراقية.

موعد امتحانات السادس الاعدادي دور أول

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول، تبدأ يوم 8 من شهر يونيو 2024 إلى يوم 2 يوليو 2024، لتبدأ بعدها عمليات التصحيح والمراجعة التي تشمل أوراق الإمتحانات الخاصة بكافة الطلاب والطالبات في محافظات دولة العراق، إضافة إلى رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك إمكانية الإستعلام عن النتيجة عبر موقع نتائجنا.

لينك استخراج كشوف السادس إعدادات دور أول

وهناك بعض الخطوات التي يتم اتباعها، حتى تتمكن من الكشف عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول في محافظات العراق، وفقًا للأتي:-