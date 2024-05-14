9 بواكي في جيبك كل شهر!! وظائف بنك مصر 2024 الجديد لجميع المؤهلات وبدون خبرة

منذ أن قام بنك مصر بالإعلان من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التوظيف LinkedIn أن يوجد لديه فرص عمل للشباب حديثي التخرج في مجال خدمة العملاء لجميع خريجي كليات التجارة أو ما يعادل ذلك من الشهادات ويريد عدد كبير جدا من الشباب والباحثين عن وظائف الاطلاع على وظائف بنك مصر 2024 حتى يسرعون في التقديم بها ويعتبرونها فرصة جيدة جدا للعمل في ذلك البنك الكبير ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على جميع التفاصيل التي تخص وظائف بنك مصر لعام 2024 تابعوا معي.

وظائف بنك مصر 2024

أوضح مصر من خلال الإعلان الذي قام بنشره العديد من التفاصيل حول الوظائف المتاحة حاليا في خدمة العملاء وأشار أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم التي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:

يجب اولا ان يكون المتقدم من سكان جنوب سيناء.

يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة من بين صفر الى ثلاثه سنوات.

يجب أن يكون المتقدم لديه شهادة بكالوريوس في اي جامعة معتمده.

يجب ان يحصل المتقدم على تقدير جيد أو أعلى من ذلك.

يجب أن يكون المتقدم من حديث التخرج ابتداء من عام 2021 الى عام

يجب أن يقل عمر المتقدم عن 28 عام.

كيفية التقديم في وظائف بنك مصر

علم بنك مصر أنه يمكن لجميع الخريجين الجدد التقديم في وظائف خدمة العملاء في بنك مصر حيث انه اتاح امكانية التقديم الكترونيا من خلال موقع معتمد من البنك وقام باعتماد موقع لينكد إن الذي يمكنكم الدخول عليهم مباشرة عن طريق النقر على هذا الرابط.