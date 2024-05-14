شوف هتكون مع صاحبك ولا لا!! أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 + جدول الامتحانات النهائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي خلال الساعات الأخيرة الماضية عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة حيث يتبقى شهر على بداية الامتحانات ، ويستطيع جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن رقم الجلوس إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

تعمل جميع كنترولات الثانوية العامة بكل جهودها خلال الساعات الأخيرة الماضية للإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 ويستطيع جميع الطلاب الحصول على أرقام الجلوس والاستعلام عن اسم اللجنة الامتحانية التي بها امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا أو من خلال الذهاب إلى المدرسة ويتم الحصول على رقم الجلوس مجانًا دون دفع رسوم مالية وإليكم خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم. ثم قم بالدخول عبر الخدمات الإلكترونية. ثم قم بالدخول عبر بوابة مركز المعلومات. ثم قم بالدخول عبر أيقونة “أرقام جلوس الثانوية العامة 2024”. ثم قم بإدخال البريد المدرسي الموحد. يظهر رقم جلوس الطالب واسم اللجنة الامتحانية.

موعد امتحانات الثانوية العام 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 للشعبتين العلمية والأدبية ، وتنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 ، ويواجه جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور الكثير من الضغط والقلق قبل بداية الامتحانات حيث تعتبر الثانوية العامة من أهم المراحل الدراسية في مصر.