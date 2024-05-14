“15 ألف دينار عاجلة”.. التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 جميع الولايات لكافة العاطلين

منحة البطالة في الجزائر، تضم عدد كبير من المواطنين في جميع ولايات دولة الجزائر، فضلاً عن أن قيمة هذه المنحة تبلغ نحو 15 الف دينار جزائري، إضافة إلى أن هذه المنحة تُساهم في الحصول على مستوى معيشي ملائم وتوفير حياة كريمة للأشخاص المتقدمين، فضلاً عن أن التسجيل في هذه المنحة يكون وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط المعلنة من قبل الحكومة الجزائرية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي شروط منحة 15 ألف دينار؟

وتتمثل أبرز شروط القيام بالتقديم في منحة 15 ألف دينار جزائري وهي منحة البطالة المقدمة للعديد من المواطنين الأكثر احتياجًا، وفقًا للأتي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية ومقيم في الدولة.

كذلك يجب ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو سجلات تجارية تمعنه من الحصول على المنحة.

أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 19 إلى 40 عامًا.

ألا يكون مسجل في أي برامج دعم أخرى.

إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب القبول في منحة الـ15 ألف دينار جزائري.

كيفية التسجيل في 15 ألف دينار منحة البطالة

هناك بعض الخطوات الهامة حتى يتم التسجيل في منحة الـ 15 ألف دينار جزائري بكافة أنحاء ولايات الجزائر، كما على النحو التالي:-