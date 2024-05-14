“لينك النتيجة” استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات

لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 بمجرد أن يتم إعتمادها سوف يتم الإعلان عن ظهورها بكافة المحافظات العراقية، وتتميز هذه المرحلة بأن لها أهمية خاصة من بين المراحل التعليمية الأخرى حيث إنها تؤهل الطلاب للبدء في مرحلة دراسية جديدة، وتحرص الوزارة على أن تتم الامتحانات الخاصة بهذه المرحلة الدراسية في جو يتميز بالهدوء بعيدًا عن أي توتر او قلق، حتى يتمكن كل طالب من الإجابة على الأسئلة بأفضل مستوى له، وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع فيما يلي.

لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول وذلك بمجرد أن تنتهي اعمال التصحيح واعتماد النتيجة، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات هذه المرحلة في هذا الشهر الجاري، وطبقًا للجدول الذي تم اعتماده ستنتهي هذه الامتحانات بعد أسبوع من أداء الامتحانات، وتسير عمليات التصحيح والمراجعة بكل دقة طبقًا للمعايير التي حددتها الوزارة حتى يتم الحفاظ على حقوق الطلاب وحمايتهم من الظلم، وتبدأ أعمال التصحيح بمجرد الانتهاء من الامتحانات مباشرة.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول

وتحرص الوزارة على توفير رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 حتى تساعد الطلاب في الوصول الى نتائجهم بكل سهولة، عن طريق اتباع هذه الخطوات: